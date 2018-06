Transparency International: Babiš kontrolliert weiterhin Agrofert-Konzern

Laut Transparency International (TI) kontrolliert Tschechiens Premier Andrej Babiš auch weiterhin seinen Ex-Konzern Agrofert. Die NGO beruft sich dabei auf Handelsregister in der Slowakei, die den Regierungschef als Hauptbegünstigten des Agrochemie-Unternehmens sehen. Babiš sei dadurch ganz klar in einem Interessenskonflikt, so TI. Der Ano-Politiker selbst wies die Vorwürfe entschieden zurück, wie er in einer Stellungnahme mitteilte.

Andrej Babiš überführte Agrofert 2017 auf Grundlage eines neuen Gesetzes gegen Interessenskonflikte in einen Treuhandfonds. Damals war der Ano-Parteichef Finanzminister der Regierung Sobotka. Zu Agrofert gehört unter anderem das Medienhaus Mafra.