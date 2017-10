Top-09-Chef Kalousek will seinen Posten nicht verteidigen

Der Vorsitzende der konservativen Top-09-Partei, Miroslav Kalousek, wird beim Parteitag seinen Posten nicht verteidigen. Dies gab er am Dienstag nach der Tagung des Parteivorstands bekannt. Kalousek zufolge ermöglichen die Wahlresultate nicht die Bildung einer demokratischen, prowestlich orientierten Regierung. Die Top 09 schließe es aus, am künftigen Regierungskabinett teilzuhaben und werde ihre Rolle in der Opposition erfüllen, so Kalousek. Er erinnerte daran, dass er vor den Wahlen zur Einigung der konservativen Kräfte aufforderte. Beim Parteitag im November sollten die Ursachen des Misserfolgs bei den Wahlen gesucht werden, sagte der Top 09-Chef.

Die Top 09 erhielt bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus 5,31 Prozent der Wählerstimmen und hat um 19 Mandate weniger als bisher. Die Partei hat sieben Abgeordnete. Kalousek ist Mitbegründer der Partei Top 09. Seit November 2009 war er deren Vizevorsitzender. 2015 löste er Karel Schwarzenberg im Amt des Parteichefs ab.