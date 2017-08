Ťok trifft Dobrindt: Anbindung der D6 an deutsche Autobahn wird verbessert

Die Anbindung der tschechischen Autobahn D6 von Cheb / Eger an das deutsche Autobahnnetz soll in den nächsten Jahren wesentlich verbessert werden. Noch in diesem Jahr werde dazu mit dem Bau einer vierspurigen Umgehung des deutschen Grenzorts Schirnding begonnen, sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt am Freitag beim Treffen mit seinem tschechischen Amtskollegen Dan Ťok (parteilos) in Karlovy Vary / Karlsbad.

Die Gemeinde Schirnding liegt nur zwei Kilometer von der Grenze entfernt im Fichtelgebirge. Von da an soll die Straßenverbindung bis nach Marktredwitz zunächst dreispurig ausgebaut werden, informierte Ťok die tschechischen Medien. In Marktredwitz hat die B303 dann Anschluss zur Autobahn A93. Die D6 auf tschechischer Seite ist bis Karlsbad fertiggestellt. Ihre Weiterführung bis nach Prag ist dagegen noch ein Torso.