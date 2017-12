Todestag: Zahlreiche Aktionen erinnern an Václav Havel

Zum sechsten Todestag des ersten tschechischen Präsidenten Václav Havel finden in Tschechien zahlreiche Aktionen statt. Unter anderem wurde vor der Technischen Nationalbibliothek in Prag eine Bank zu Ehren des verstorbenen Politikers eingeweiht werden und an zahlreichen Orten in Tschechien wird aus den literarischen Werken Havels vorgelesen. In der Maria-Schnee-Kirche auf dem Prager Jungmann-Platz wird ein Gottesdienst für Václav Havel zelebriert.

Der ehemalige Dissident und Schriftsteller Václav Havel war nach der Wende von 1989 Präsident der Tschechoslowakei. Nach dem Zerfall des gemeinsamen Staates 1993 wurde er der erste Präsident Tschechiens und bekleidete das Amt bis 2003. Der Dramatiker starb am 18. Dezember 2011 nach langer Krankheit.