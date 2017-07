Die Affäre um zwei Tibetflaggen, die bei dem Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Prag von pro-chinesischen Aktivisten entwendet und in die Moldau geworfen worden waren, soll wieder vor Gericht kommen. Dies forderte Generalstaatsanwalt Pavel Zeman am Freitag. Davor haben zwei Prager Gerichte den Fall fallen gelassen, vor allem aufgrund des geringen Sachwertes der Fahnen. Am Rande des Besuchs des chinesischen Staatspräsidenten war es im vergangen Jahr zu Ausschreitungen zwischen Anhängern und Gegnern des kommunistischen Politikers gekommen.