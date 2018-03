Theater des Jahres 2017 ist Kammerszene Aréna aus Ostrava

Zum „Theater des Jahres 2017“ in Tschechien wurde die Kammerszene Aréna gekürt. Das Theater aus der nordmährischen Industriestadt Ostrava / Ostrau punktete vor allem mit dem Schauspiel „Smíření“ (deutsch: Versöhnung) von Tomáš Vůjtek unter der Regie von Ivan Krejčí. Das Stück setzt sich mit der Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei auseinander. Der sogenannte Preis der Theaterkritiker (ehemals Alfréd-Radok-Preis) wurde am Sonntagabend im Prager Palast Akropolis vergeben.

Mit dem Titel „Beste Inszenierung des Jahres“ wurden gleich drei Projekte des vergangenen Jahres ausgezeichnet. In der Addierung der Bewertungen von 80 Theaterkritikern bekamen drei Schauspiele die gleiche Zahl an Punkten. „Das gab es in der 26-jährigen Geschichte der Preisverleihung zum ersten Mal“, sagte der Chefredakteur der Zeitschrift „Svět a divadlo“ (deutsch: Die Welt und das Theater), Karel Král. Die Zeitschrift ist der Veranstalter der Preisverleihung.