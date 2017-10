Theater aus Uherské Hradiště nimmt am Festival in Budapest teil

Das Theater „Slovácké divadlo“ nimmt diese Woche am Festival „Csekkold!“ in Budapest teil. Das Festival des tschechischen Theaters findet vom Freitag bis Sonntag in der ungarischen Metropole statt. Dies teilte der Leiter des Theaters aus Uherské Hradiště, Michal Zetel, am Montag mit.

Es handele sich um den größten internationalen Erfolg des Theaters während der letzten 20 Jahre, sagte Zetel. Das Ensemble freue sich nach Budapest und hoffe, dass es mehr Angebote aus dem Ausland geben werde, so der Theaterdirektor.