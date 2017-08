Bei der Lebensqualität belegt Prag weltweit den 59. Platz und ist somit bei 140 berücksichtigten Städten noch in der oberen Hälfte. Erstellt hat die Rangliste die britische Zeitung The Economist, bewertet wurden Kriterien wie Bildung, Kultur oder medizinische Versorgung.

Auf dem ersten Platz landete in diesem Jahr das australische Melbourne. Für Europa hat Wien am besten abgeschnitten, die österreichische Hauptstadt landet auf dem zweiten Gesamtplatz.

Laut The Economist lebt es sich am schlechtesten im syrischen Damaskus, von den europäischen Städten schaffte es die ukrainische Hauptstadt Kiew in die Negativ-Top-Ten.