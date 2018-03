Thalia-Theaterpreise in Prag verliehen

Am Samstagabend wurden im Prager Nationaltheater die tschechischen Thalia-Preise verliehen. Für die beste Leistung im Opernbereich wurden die deutsche Sopranistin Maida Hundeling und der tschechische Bariton Svatopluk Sem ausgezeichnet. Hundeling erhielt den Thalia-Preis für die Rolle der Desdemona in Giuseppe Verdis Othello, die sie im Mährisch-Schlesischen Nationaltheater in Ostrava / Ostrau singt. Sem wurde für die Rolle von Giorgio Germont in Verdis La traviata ausgezeichnet, die im Südböhmischen Theater in České Budějovice / Budweis aufgeführt wird.

Der Thalia-Preis für das Lebenswerk wurde unter anderem dem Opernsänger Miroslav Švejda vom Prager Nationaltheater und dem Marionettenspieler Bohuslav Šulc vom Prager Spejbl-und-Hurvínek-Theater verliehen.