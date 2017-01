Nachrichten Thailand liefert mutmaßlichen Sex-Verbrecher an Tschechien aus

24-01-2017 10:10 | Martina Schneibergová

Thailand liefert einen mutmaßlichen Sex-Verbrecher an Tschechien aus. Der 49-jährige Tscheche wurde den Informationen der Flughafen-Direktion in Bangkok zufolge am Dienstag in ein Flugzeug gesetzt, das ihn zurückbringen soll. Der HIV-infizierte Mann wurde von der europäischen Polizeibehörde Interpol mit internationalem Haftbefehl gesucht. Er soll beim Sex mit Minderjährigen Straftaten begangen haben. Zudem wird er verdächtigt, Sexualpartner absichtlich mit der Immunschwächekrankheit angesteckt zu haben. Der Tscheche wurde vor einer Woche in Phuket festgenommen. Dem Mann drohen in Tschechien bis zu zwölf Jahre Gefängnis.

Tennis: Šafářová sowie Hlaváčková im Doppel-Halbfinale bei Australian Open 24-01-2017 09:56 | Martina Schneibergová Tschechische Tennisspielerinnen Lucie Šafářová und Andrea Hlaváčková haben beide im Doppel das Halbfinale der Australian Open erreicht. Šafářová besiegte mit der Amerikanerin Bethanie Mattek-Sands am Dienstag in Melbourne das amerikanisch-chinesische Paar Raquel Atawo und Xu Yifan mit 6:1 und 6:1. Im Halbfinale treffen Šafářová und Mattek-Sands auf die Japanerinnen Eri Hozumi und Miyu Kato. Andrea Hlaváčková, die im vergangenen Jahr mit Lucie Hradecká das Finale der Australian Open erreichte, spielt in der neuen Saison im Doppel mit der Chinesin Peng Shuai. Im Viertelfinale setzte sich das tschechisch-chinesische Duo gegen die Olympia-Siegerinnen von Rio, Ekaterina Makarowa und Elena Wesnina aus Russland, mit 7:5 und 7:6 durch.

Abgeordnete kritisieren Verteidigungsminister 24-01-2017 09:26 | Martina Schneibergová Die Mitglieder des Verteidigungsausschusses des Abgeordnetenhauses kritisierten Verteidigungsminister Martin Stropnický (Ano-Partei) für die Resultate seiner dreijährigen Arbeit im Verteidigungsressort. Sie reagierten damit auf die Pressekonferenz, auf der Stropnický am Montag eine Bilanz der Erfolge seines Ressorts gezogen hat. Der christdemokratische Abgeordnete Ivan Gabal hält Stropnickýs Arbeit jedoch für erfolglos. Er kritisierte ihn aus dem Grund, dass das Verteidigungsbudget nicht mit Rücksicht auf die von der Regierungskoalition vereinbarten Ausgaben in Höhe von 1,4 Prozent des BIP im Jahre 2020 zusammengestellt wurde. Dasselbe warf auch der Abgeordnete der Oppositionspartei Top 09, Marek Ženíšek, dem Verteidigungsminister vor.

Premier Sobotka möchte Möglichkeiten der Smog-Bekämpfung überprüfen 24-01-2017 09:04 | Martina Schneibergová Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) möchte überprüfen lassen, wie der Staat die Möglichkeiten der Smog-Bekämpfung nutzt. Wenn das Umweltministerium neue Vorschläge vorlegen wird, wird sich das Regierungskabinett damit beschäftigen. Dies teilte Regierungssprecher Martin Ayrer am Montag mit. Die Smog-Situation herrscht in sieben Kreisen, in drei davon gilt die sogenannte Regulierungsstufe.

Opernstar Domingo wird im Ständetheater in Prag Mozarts Don Giovanni dirigieren 24-01-2017 08:57 | Martina Schneibergová Der Opernstar und Dirigent Plácido Domingo wird am 27. und 29. Oktober im Prager Ständetheater konzertante Aufführungen von Mozarts Oper Don Giovanni dirigieren. Die Sondervorstellungen werden anlässlich des 230. Jahrestags der Uraufführung der Oper veranstaltet. Dies teilte der Sprecher des Opernensembles des Prager Nationaltheaters, Tomáš Bendl, am Montag mit.

Ausstellung über berühmte Privatdetektive in Brno eröffnet 23-01-2017 18:47 | Martina Schneibergová Berühmte Privatdetektive wie Hercule Poirot oder Sherlock Holmes sind das Thema einer Ausstellung, die im Lustschloss der Familie Mitrovský in Brno / Brünn eröffnet wurde. Zu sehen sind unter anderem historische Kostüme oder zahlreiche Fotografien. Die Ausstellung wurde in der Zusammenarbeit mit dem Tschechischen Fernsehen und dem Brünner Verein für die Polizeigeschichte zusammengestellt und ist bis 19. März zu sehen. Das Lustschloss ist vom Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Russische Flötistin Schiwitzkaja siegt bei Concertino Praga 23-01-2017 17:46 | Martina Schneibergová Die 16-jährige russische Flötistin Uljana Schiwitzkaja ist absolute Siegerin des Musikwettbewerbs Concertino Praga und Trägerin des Helena-Karásková-Preises. Der Wettbewerb für junge Musiker wurde vom Tschechischen Rundfunk zum 51. Mal veranstaltet. In diesem Jahr wurde er für Flöte, Oboe, Klarinette und Fagott ausgeschrieben. Auch in weiteren Kategorien waren russische Musiker erfolgreich: der Oboist Timofei Ichanow belegte den zweiten Platz und der Klarinettist Andrei Rjasanzew den ersten Platz. Unter den Fagottisten siegte Adam Plšek aus Tschechien. Die Preisträger werden bei einem Konzert am 9. Juni in Prag auftreten.

Europaabgeordnete: Urteil gegen Tschechen in Khartum vertagt 23-01-2017 17:28 | Martina Schneibergová Das Gericht in Khartum hat am Montag das Urteil gegen den Tschechen Petr Jašek vertagt, der im Sudan beschuldigt wurde, feindliche Aktivitäten gegen den Staat geplant zu haben. Das teilte der tschechische Europaabgeordnete Tomáš Zdechovský mit, der sich in Jašeks Fall eine Zeit lang engagiert. Jašek wurde 2015 im Sudan verhaftet. Den tschechischen Diplomaten zufolge wollte der Tscheche den sudanischen Christen helfen. Das Europäische Parlament stellte sich im Oktober vergangenen Jahres in einer Resolution auf die Seite des verhafteten Tschechen.

Präsident Zeman unterzeichnet umstrittenes Schulden-Gesetz 23-01-2017 15:44 | Martina Schneibergová Präsident Miloš Zeman hat am Montag den umstrittenen Gesetzentwurf über die Regeln der Budgetverantwortung unterzeichnet. Mit dem Gesetz werden Maßnahmen gegen eine übermäßige Verschuldung der Städte und Gemeinden festgelegt. Die Senatoren kritisierten das Gesetz, da es ihren Worten zufolge verfassungswidrig ist. Sie haben vor eine Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz einzureichen.