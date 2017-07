Das Verbrauchermagazin dTest hat das Kartellamt und die Europäische Kommission aufgefordert, die drei tschechischen Mobilfunkanbieter wegen möglicher Preisabsprachen zu überprüfen. Dies berichtete der Tschechische Rundfunk in seinen Inlandssendungen. Damit reagierte das Magazin auf die vergleichsweise hohen Preise für Mobilfunkdienste in Tschechien. Der Chef der Rechtsabteilung von dTest, Lukáš Zelený, verwies unter anderem auf Österreich. In dem Nachbarland könnten die Verbraucher für den Preis tschechischer Anbieter das Elffache an Datenumfang für das Handy bekommen, so Zelený.