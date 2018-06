Tenor Aleš Briscein erhielt österreichischen Opern-Oscar

Der tschechische Tenor Aleš Briscein wurde in dieser Woche mit dem Musiktheaterpreis 2018 in der Kategorie Beste männliche Hauptrolle geehrt. Ausgezeichnet wurde er für die Gestaltung der Hauptrolle in Zemlinskys Oper Der Zwerg im österreichischen Graz. Neben Graz trat Aleš Briscein in dieser Rolle in der Saison 2016/2017 auch in den USA, in der Odyssey Opera Boston, auf.

Aleš Briscein gehört zu den am häufigsten besetzten Tenören in Tschechien sowie im Ausland. Er ist ständiger Gast der Opernbühne des Nationaltheaters in Prag sowie der Staatsoper. Sein letzter großer Erfolg im Ausland war ein Gastspiel in Janáčeks Oper Aus dem Totenhaus an der Bayerischen Staatoper.