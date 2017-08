Tennis: Zwei Tschechinnen an Spitze der Weltrangliste

Die tschechische Tennisspielerin Lucie Šafářová wurde am Montag offiziell Weltranglisten-Erste im Damendoppel. Sie erreichte die Spitze dank dem Einzug ins Halbfinale beim WTA-Turnier in Cincinnati im Paar mit Barbora Strýcová. Šafářová löste ihre Tennispartnerin Bethanie Mattek-Sands ab, die wegen einer Verletzung derzeit nicht spielen kann. Šafářová ist nach Helena Suková, Jana Novotná und Květa Peschkeová die vierte Tschechin in der Führung der Tennisweltrangliste im Doppel. Martina Navrátilová war als Amerikanerin 1984 die erste Führende der Doppelwertung.

Tschechien hat aktuell zum ersten Mal in der Geschichte zwei Weltranglisten-Ersten im Damentennis. Karolína Plíšková steht die sechste Woche an der Spitze der Tennisweltrangliste im Dameneinzel.