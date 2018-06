Tennis: Wimbledonsiegerin Kvitová startet gegen Weißrussin ins neue Turnier

Am Freitag sind in London die Paarungen für die Tennis-Einzelkonkurrenzen des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon ausgelost worden. Dabei hatten die drei tschechischen Top-Spielerinnen unterschiedliches Losglück. Die zweifache Wimbledonsiegerin Petra Kvitová trifft in der ersten Runde auf Alexandra Sasnowitsch aus Weißrussland, und die an Nummer sieben gesetzte Karolína Plíškova auf die Britin Harriet Dart. Das sind lösbare Aufgaben. Schwieriger wird es dagegen für Barbora Strýcová, die sich zum Auftakt mit der unberechenbaren Russin Swetlana Kusnezowa auseinandersetzen muss.

Bei den Männern trifft der einzige Tscheche im Teilnehmerfeld, Jiří Veselý, in der ersten Runde auf den Deutschen Florian Mayer. Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt offiziell am Montag und endet am 15. Juli.