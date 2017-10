Tennis-Weltrangliste: Plíšková Vierte im Einzel, Hlaváčková Fúnfte im Doppel

Tennisspielerin Karolína Plíšková ist in der aktuellen WTA-Weltrangliste vom dritten auf den vierten Platz zurückgefallen. Ausschlaggebend für ihren Positionsverlust war ihre Halbfinalniederlage bei der Tennis-WM in Singapur gegen Dänin Caroline Wozniacki. Denn dank ihres späteren Turniersieges konnte gerade Wozniacki an der 25-jährigen Tschechin vorbeiziehen. Zweitbeste Tschechin im Ranking ist Barbora Strýcová auf Platz 23. Andrea Hlaváčková wiederum hat sich durch ihren Turniersieg mit Timea Babos im Doppel bis auf den fünften Rang des Rankings im Damendoppel vorgeschoben.

Bei den Herren liegt der beste Tscheche, Tomáš Berdych, erst auf Platz 19 der ATP-Weltrangliste. Der 32-Jährige ist ebenfalls um einen Platz nach hinten gerutscht. Berdych hat sich zudem seit Jahren erstmals nicht für die ATP Masters der Herren qualifiziert.