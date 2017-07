Tennisspieler Jiří Veselý ist bei den German Open in Hamburg ins Viertelfinale eingezogen. Der Tscheche besiegte am Donnerstag in der zweiten Runde den Argentinier Horacio Zeballos mit 6:4 und 6:4. Damit steht Veselý zum fünften Mal in dieser Saison im Viertelfinale eines Turniers. Am Hamburger Rothenbaum trifft der 24-Jährige auf den Sieger aus dem Duell zwischen dem Deutschen Jan-Lennard Struff und dem Argentinier Leonard Mayer.