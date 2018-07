Jiří Veselý hat als einziger tschechischer Tennisspieler das Achtelfinale in Wimbledon erreicht. Am Samstag besiegte er den an Nummer 19 gesetzten Italiener Fabio Fognini mit 7:6, 3:6, 6:3 und 6:2.

Veselýs nächster Gegner ist am Montag der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal aus Spanien. Beide Spieler sind bisher nur einmal aufeinandergetroffen. Vor drei Jahren in Hamburg gewann Nadal.