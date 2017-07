Beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres im Tennis, den Championships in Wimbledon, gehen die tschechischen Damen im Einzel als Favoritinnen an den Start. Karolína Plíšková, die erst am Samstag das Turnier in Eastbourne gewonnen hat, ist die Nummer drei der Weltrangliste und kann sich mit einem guten Turnier bis an die Spitze der WTA-Rangliste vorschieben. Ein Grund dafür ist ihre mäßige Vorstellung im letzten Jahr, als sie in Wimbledon bereits in der zweiten Runde ausgeschieden ist. Deshalb kann sie ihre Punktzahl im Ranking leicht aufstocken, während die noch vor ihr liegenden Angelique Kerber (Deutschland) und Simona Halep (Rumänien) viele Punkte zu verteidigen haben.

Nach ihrer schweren Handverletzung in guter Form ist auch die zweifache Wimbledonsiegerin Petra Kvitová. Durch die monatelange Verletzungspause ist die ehemalige Ranglisten-Zweite zwar bis auf Platz 12 der aktuellen Bestenliste zurückgefallen, doch mit dem Turniersieg in Birmingham unterstrich die 27-Jährige deutlich: Ich bin zurück auf meinem geliebten Rasen!

Das kann Tomáš Berdych, der beste Tscheche im internationalen Tenniszirkus, nicht von sich behaupten. Nach zuletzt eher mäßigen Vorstellungen ist der 31-Jährige vor Wimbledon im Ranking um einen weiteren Platz abgerutscht – Berdych startet als Fünfzehnter der ATP-Rangliste in das große Rasenturnier.