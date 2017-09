Tennis: Tschechien fliegt bei Davis-Cup aus World Group

Die tschechischen Tennis-Herren sind das zweite Mal in der Geschichte aus der World Group beim Davis-Cup geflogen. In den Playoffs unterlagen die Tennis-Profis den Niederlanden mit 2:3. Zwar lagen die Tschechen nach den Einzeln am Freitag noch mit 2:0 in Führung, doch die Niederländer konnten das Ergebnis nach zwei Siegen im Doppel und dem entscheidenden Einzel umdrehen.

Das letzte Mal mussten sich die tschechischen Tennis-Herren 2005 aus der World Group verabschieden. Damals schieden sie gegen Deutschland aus.