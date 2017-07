Nach der zweimaligen Turniersiegerin Petra Kvitová ist auch die Weltranglisten-Dritte Karolina Plíšková in Wimbledon ausgeschieden. Die US-Open-Finalistin des vergangenen Jahres verlor am Donnerstag in der zweiten Runde gegen die Slowakin Magdalena Rybáriková 6:3, 5:7, 2:6. Pliskova führt die Jahreswertung der besten Spielerinnen der Saison an und galt als Mitfavoritin auf den Titel in London. Aus Tschechien ist nunmehr nur noch Tomáš Berdych bei den Herren auf dem englischen Rasen im Rennen.