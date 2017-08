Tennisspieler Tomáš Berdych wird beim Laver Cup in Prag mit von der Partie sein. Der 31-jährige tschechische Top-Spieler wurde vom europäischen Team-Kapitän Björn Borg nachnominiert. Zuvor standen bereits der Schweizer Roger Federer, der Spanier Rafael Nadal, der Österreicher Dominic Thiem und der Kroate Marin Čilić als Player für das Team Europa fest. Es tritt vom 22. bis 24. September in der Prager O2-Arena gegen ein Team der Besten aus der übrigen Welt an. Der Laver Cup ist – angelehnt an den Ryder Cup im Golf – ein Wettkampf von Auswahlmannschaften zweier Kontinente.