Tennis-Trainer Krupa wechselt zu Tschechiens Top-Spielerin Plíšková

Der Tennis-Trainer Tomáš Krupa verlässt seinen bisherigen Schützling Barbora Strýcová und wechselt zu Tschechiens Top-Spielerin Karolína Plíšková. Strýcová gab dies auf einer Pressekonferenz in Prag am Dienstag bekannt. Sie habe seit den US Open gewusst, dass ihr Trainer ein Angebot von Plíšková bekommen habe, so Strýcová.

Die 31-jährige Strýcová hat am vergangenen Sonntag den Titel vom WTA-Turnier in Linz geholt und das Pokal am Dienstag vor Journalisten in Prag gezeigt. In Linz hat sie zum letzten Mal unter der Leitung von Krupa gespielt.

Karolína Plíšková hatte im September überraschend die Trennung von ihrem bisherigen Trainer David Kotyza bekanntgegeben.