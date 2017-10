Die tschechin Barbora Strýcová hat beim WTA-Turnier in Linz den Titel gewonnen. Im Finale besiegte sie am Sonntag Magdaléna Rybáriková aus der Slowakei mit 6:4 und 6:1.

Für die 31-Jährige handelt es sich um den zweiten WTA-Titel in ihrer Karriere. Zum ersten Mal konnte sie sich 2011 in Québec aus dem Triumpf freuen. Strýcová erreichte bisher achtmal das WTA-Finale im Einzel, in dieser Saison zog sie zum ersten Mal in das Endspiel ein.