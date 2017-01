Nachrichten Tennis: Strýcová steht im Halbfinale des Turniers von Sydney

11-01-2017 09:15 | Lothar Martin

Tennisspielerin Barbora Strýcová hat das Halbfinale des WTA-Turniers in Sydney erreicht. Den Weg dorthin ebnete sich die Tschechin durch einen schwer erkämpften Drei-Satz-Sieg in einer Hitzeschlacht gegen die frühere Weltranglisten-Erste im Damentennis, Caroline Wozinacki. Nach dreieinhalb Stunden Spielzeit hat Strýcová die Dänin am Mittwoch im Viertelfinale mit 7:5, 6:7 und 6:4 bezwungen. In der Vorschlussrunde trifft die 30-Jährige nun auf die Siegerin der Partie zwischen Agnieszka Radwanska aus Polen und der chinesischen Qualifikantin Jing-jing.

Abgeordnetenhaus bestätigt Gesetz über Interessenkonflikte – gegen Zemans Veto 11-01-2017 12:41 | Martina Schneibergová Das Abgeordnetenhaus hat am Mittwoch das Gesetz über Interessenkonflikte bestätigt, das unternehmerische Tätigkeiten von Mandatsträgern einschränken soll. Die Abgeordneten haben das Gesetz bereits zuvor verabschiedet, aber Präsident Miloš Zeman legte sein Veto gegen das Gesetz ein. Das Gesetz wird hierzulande als „Lex Babiš“ genannt, weil sich dem Gesetz zufolge die Firmen des Vizepremiers und Finanzministers Andrej Babiš (Ano-Partei) nicht mehr um öffentliche Aufträge bewerben dürften. Der Vizepremier ist Eigentümer des Großkonzerns Agrofert. Zudem besitzt er das Verlagshaus Mafra. Das Gesetz wurde von 129 der 185 anwesenden Abgeordneten unterstützt.

Zeman: In Tschechien hält sich der Zusammenarbeit mit IS-Terrormilizen verdächtigter Mensch auf 11-01-2017 12:28 | Martina Schneibergová In Tschechien hält sich den Worten von Präsident Miloš Zeman zufolge ein Mensch aus Nordafrika, der der Zusammenarbeit mit den IS-Terrormilizen verdächtigt wird. Das sagte Zeman am Mittwoch gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Tschechischen Rundfunk. Der Präsident erwähnte den verdächtigen Menschen in der Debatte über die Errichtung des neuen Zentrums gegen Terrorismus, das er kritisiert. Die Information habe er mitgeteilt, weil sie ihn beunruhigt habe, sagte Zeman.

Erneut bitterkalte Nacht in Tschechien – Kälterekorde im Landesinneren 11-01-2017 11:11 | Lothar Martin Die Nacht zum Mittwoch war in Tschechien erneut sehr kalt. Die niedrigste Temperatur wurde am frühen Morgen im Böhmerwald mit minus 27,5 Grad Celsius gemessen. Am gleichen Ort wurde am 7. Januar mit minus 34,6 Grad auch die bisher kälteste Temperatur des Jahres registriert. Ansonsten lagen die Frostwerte in der Nacht zu Mittwoch zwischen minus 18 und minus 13 Grad, sagte Jana Hujslová vom Tschechischen Hydrometeorologischen Institut (ČHMÚ). Von der Böhmisch-Mährischen Höhe wurden zwei neue Kälterekorde für den 11. Januar gemeldet. Die an den jeweiligen Messstationen festgestellten Temperaturen lagen bei minus 16,4 beziehungsweise 15,7 Grad Celsius.

Europäische Politiker warnen Trump vor Putin in Brief 11-01-2017 10:36 | Lothar Martin Mit scharfen Worten haben ost- und mitteleuropäische Politiker und Entscheidungsträger, darunter aus Tschechien, den designierten US-Präsidenten Donald Trump vor Kremlchef Wladimir Putin gewarnt. „Putin will Amerika nicht groß machen. Wir als Ihre Verbündeten aber wollen das“, steht in dem Brief, der unter anderem vom ehemaligen schwedischen Ministerpräsidenten Carl Bildt, von den ehemaligen tschechischen Außenministern Karel Schwarzenberg und Alexandr Vondra sowie vom früheren polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski unterzeichnet wurde. Putin sei weder ein Verbündeter Amerikas noch ein vertrauenswürdiger internationaler Partner. Die Sanktionen gegen Russland dürften nicht aufgehoben, die Teilung der Ukraine nicht akzeptiert werden. Unter Putin habe Russland mit Militarismus, Kriegen, Drohungen, gebrochenen Verträgen und falschen Versprechungen Europa zu einem gefährlicheren Ort gemacht. Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder bekräftigt, dass er gute Beziehungen zu Russland verfolgen will.

Abgeordnete überstimmen Zeman bei Novelle zum Mehrwertsteuergesetz 11-01-2017 10:15 | Lothar Martin Das Abgeordnetenhaus in Prag hat am Dienstag das Veto von Präsident Miloš Zeman zu einer Novelle des Mehrwertsteuergesetzes überstimmt. Damit hat sich der Gesetzentwurf der Kommunisten durchgesetzt, nach der Zeitungen und Zeitschriften mit einer Mehrwertsteuer von nur zehn Prozent zu besteuern sind. Gegenwärtig wird der Satz von 15 Prozent verlangt. Die niedrigere Steuer soll dazu beitragen, dass sich die Presseerzeugnisse weiter verkaufen lassen. Die Novelle sollte ab dem 1. Januar gelten. Nun tritt sie erst am 15. Tag nach ihrem Ausdruck als Gesetzblatt in Kraft.

Eishockey: Sparta besiegt Växjö im CHL-Halbfinalhinspiel mit 2:1 11-01-2017 09:26 | Lothar Martin Die Eishockeyspieler des HC Sparta Prag haben die Tür zum Finale der Champions Hockey League (CHL) weit aufgestoßen. Im Hinspiel des Halbfinales bezwangen sie am Dienstagabend den schwedischen Spitzenverein Växjö Lakers in dessen Halle mit 2:1. Die Prager erzielten ihre beiden Treffer im ersten Drittel durch Martin Gernát und Andrej Kudrna. Die Gastgeber verkürzten erst fünf Minuten vor Spielende durch Josh Hennessy. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Prag statt.

Bewährungsstrafen für Nečasová und Rittig in BIS-Affäre 10-01-2017 20:33 | Lothar Martin Wegen der Preisgabe von geheimen Informationen des zivilen Geheimdienstes BIS hat ein Prager Gericht am Dienstag die ehemalige Kanzleichefin von Ex-Premier Nečas, seine heutige Ehefrau Jana Nečasová (früher Nagyová), zu einer anderthalbjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Ebenso verurteilt wurden der Lobbyist Ivo Rittig und dessen Rechtsanwalt David Michal, beide erhielten neun Monate auf Bewährung. Jana Nečasová darf zudem drei Jahre lang in keiner Funktion arbeiten, in der man Zugang zu Geheiminformationen hat. Rechtsanwalt Tomáš Jindra, ehemalige Berater von Ex-Landwirtschaftsminister Petr Bendl, wurde freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Rittig und Michal haben Berufung gegen das Urteil eingelegt.



Jana Nagyová war vor dreieinhalb Jahren hauptverantwortlich für die Auslösung eines Politskandals, in dessen Folge ihr heutiger Gatte, Petr Nečas, als Premier zurücktrat. Ihr wurden die Verwicklung in angebliche Bestechungsfälle und in eine Abhöraffäre vorgeworfen. 2014 wurde sie wegen Missbrauch des militärischen Geheimdienstes zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt, danach in anderen Gerichtsfällen wiederholt freigesprochen.

Zeman ernennt Ende Januar zwei neue Mitglieder des ČNB-Bankenrats 10-01-2017 17:48 | Lothar Martin Präsident Miloš Zeman wird am 31. Januar zwei neue Mitglieder in den Bankenrat der Tschechischen Nationalbank (ČNB) ernennen. Es sind die Herren Oldřich Dědek (63) und Marek Mora (45). Ab Februar werden sie Pavel Řežábek und Lubomír Lízal ersetzen, deren zweites beziehungsweise erstes Mandat endet.



Der ČNB-Bankenrat bestimmt die Währungspolitik des Landes und entscheidet über grundlegende währungspolitische Maßnahmen. Die Zentralbank hat zugleich die Aufsichtsplicht für den gesamten Finanzmarkt einschließlich der Banken, sowie für den Versicherungs- und Kapitalmarkt. Die Mitglieder des Bankenrats können ihr sechsjähriges Mandat höchstens zweimal ausüben. Der Bankenrat besteht aus sieben Mitgliedern.