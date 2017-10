Die tschechische Tennisspielerin Barbora Strýcová hat zum achten Mal in der Saison das Viertelfinale bei einem WTA-Turnier erreicht. In Linz setzte sich die Tschechin am Donnerstag gegen Jana Fett aus Kroatien mi 2:6, 6:3 und 6:3 durch.

Im Viertelfinale trifft Strýcová aus Tatjana Maria aus Deutschland.