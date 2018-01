Die tschechische Tennisspielerin Barbora Strýcová hat beim WTA-Turnier in Auckland genauso wie voriges Jahr wieder das Viertelfinale erreicht. In der zweiten Runde besiegte die Tschechin am Mittwoch Johanna Larsson aus Schweden mit 6:1, 6:7 und 6:2. Im Viertelfinale trifft Strýcová auf Hsieh Su-wei aus Taiwan.

Auch Kateřina Siniaková steht im Viertelfinale eines WTA-Turniers. In Shenzhen setzte sich die 21-jährige Tschechin am Mittwoch gegen die Chinesin Yafan Wang mit 7:5 und 6:3 durch.