Die Tschechin Barbora Strýcová ist beim WTA-Turnier in Linz ins Finale eingezogen. Die Nummer 26 der Weltrangliste besiegte im Halbfinale am Samstag Mihaela Buzarnescu aus Rumänien mit 6:3 und 7:6.

Strýcová hat in Linz ihr erstes WTA-Finale dieser Saison erreicht. Um den Einzug ins Endspiel kämpfte sie bereits in Sydney, Biel und Prag. Insgesamt spielte die 31-Jährige achtmal im Finale, ihren einzigen Titel holte sie 2011 in Québec.