Nachrichten Tennis: Strýcová bei Australian Open ausgeschieden

23-01-2017 09:35 | Till Janzer

Tennisspielerin Barbora Strýcová ist im Achtelfinale der Australian Open ausgeschieden. Am Montag unterlag die Tschechin der Rekordsiegerin Serena Williams in Melbourne mit 5:7 und 4:6. Gegen die Amerikanerin lieferte Strýcová einen beherzten Kampf, so wehrte sie zu Ende des ersten Satzes insgesamt sieben Machtbälle ab. Letztlich verlor sie in 1:46 Stunden Spielzeit. Karolína Plíšková als zweite Tschechin spielt zur Stunde gegen die Australierin Daria Gavrilova um den Einzug ins Viertelfinale des Grand-Slam-Turniers.

Rechnungshof: Naturschutz-Fördergelder der EU ohne Wirkung angelegt 23-01-2017 10:38 | Till Janzer Die Fördergelder der EU für den Naturschutz sollen in Tschechien in den Jahren 2013 bis 2015 ohne Wirkung angelegt worden sein. Dies hat der tschechische Rechnungshof am Montag kritisiert. Demnach hat das Umweltministerium 9,4 Milliarden Kronen (350 Millionen Euro) aus Brüssel für Projekte verwendet, deren Wirkung nicht geprüft werden konnte. Tatsächlich habe sich der Zustand der Natur nicht gebessert, so eine Sprecherin des Rechnungshofes. Das Umweltministerium wies dies jedoch zurück. Die Natur erhole sich, schreibt das Ressort in einer Pressemeldung. Unter anderem seien neue Landschaftsschutzgebiete entstanden, große Raubtiere würden sich wieder hierzulande ansiedeln und die Zahl kleiner Wasserflächen nehme zu, hieß es weiter.

Smog: In Prag tritt Krisenstab zusammen 23-01-2017 09:58 | Till Janzer Wegen des starken Smogs trifft in Prag am Montag ein Krisenstab zusammen. In der tschechischen Hauptstadt gilt weiterhin die sogenannte Regulierungsstufe, genauso wie in den Kreisen Mittelböhmen und Olomouc / Olmütz. Der Prager Magistrat hat deswegen empfohlen, sich möglichst wenig draußen aufzuhalten. Dies gelte vor allem für Menschen mit Atemwegserkrankungen und kleine Kinder, wie es in einer Presseaussendung heißt. Bei der Regulierungsstufe müssen Unternehmen, die besonders zur Luftverschmutzung beitragen, ihren Betrieb drosseln. Außerdem wurde Autofahrern nahegelegt, ihren Wagen stehen zu lassen. Seit Ende vergangener Woche leidet Tschechien unter Smog. In Prag sowie den Kreisen Mittelböhmen und Olmütz liegt derzeit die Feinstaubkonzentration teils über 150 Mikrogramm je Kubikmeter Luft.

Snowboard: Samková gewinnt Weltcup-Rennen in Utah 22-01-2017 17:07 | Till Janzer Snowboardcrosserin Eva Samková hat nach fast einem Jahr erstmals wieder eine Weltcup-Veranstaltung gewonnen. Bei starkem Schneetreiben siegte die 21-jährige Olympiasiegerin in Solitude im US-Bundesstaat Utah. Damit übernahm Samková auch die Führung im Gesamtweltcup.

Das Wetter am Montag, 23. Januar 22-01-2017 17:02 | Till Janzer Am Montag ist es in Tschechien meist stark bewölkt, mit vereinzelt leichtem Schneefall. Anfangs kann örtlich auch noch die Sonne scheinen, später nur noch selten. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -5 bis 0 Grad Celsius.

Zwei Tschechen sterben bei Lawinenunglück in Österreich 22-01-2017 16:56 | Till Janzer Zwei Tschechen sind bei einem Lawinenabgang im Wildgerlostal bei Salzburg ums Leben gekommen. Laut der österreichischen Bergrettung wurden insgesamt vier tschechische Schneeschuhwanderer verschüttet. Zwei von ihnen konnten sich selbst befreien. Die beiden anderen wurden zunächst reanimiert, überlebten aber nicht. Die vier Männer waren ohne Notfallausrüstung unterwegs, wie die Bergrettung mitteilte.

Tschechien will Polizeiausbilder in den Irak schicken 22-01-2017 16:45 | Till Janzer Tschechien will fünf Polizeiausbilder in den Irak schicken. Dies geht aus den Unterlagen von Innenminister Milan Chovanec (Sozialdemokraten) für eine der nächsten Kabinettssitzungen hervor. Der Einsatz könnte bereits kommenden Monat beginnen und bis Ende 2018 dauern. Die Ausbilder sollen die irakischen Polizisten unter anderem in der Taktik von Einsätzen und das Vorgehen bei Gebäudesuchungen unterweisen. Eine ähnliche Mission haben tschechische Polizisten schon 2004 und 2005 in Jordanien übernommen.



Prag unterstützt den Irak bereits auf mehreren Ebenen im Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“. So lieferte die tschechische Armee überschüssige Waffen und Munition nach Bagdad und bildet Kampfpiloten aus. Zudem werden demnächst Militärärzte und Militärberater in den Irak reisen.

Innenminister Chovanec: Tschechien sollte ohne EU mit Brexit-Verhandlungen beginnen 22-01-2017 16:35 | Till Janzer Laut Innenminister Milan Chovanec sollte Tschechien selbst mit den Verhandlungen über den Brexit beginnen und nicht auf die EU warten. Denn es könnte lange dauern, bis sich die europäischen Staaten auf einen gemeinsamen Standpunkt einigten, sagte der Sozialdemokrat am Sonntag in einer Talkshow des öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehens. Chovanec betonte, dass es darum gehe, die Rechte tschechischer Beschäftigter in Großbritannien zu wahren. Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) hat bereits angekündigt, dass er Anfang Februar mit den Vorsitzenden der Parlamentsparteien zusammentreffen wolle, um einen „nationalen Standpunkt“ für die Verhandlungen Großbritanniens über den EU-Austritt auszuarbeiten.

Erstmals Prager Klassik-Musikpreis vergeben 22-01-2017 11:52 | Till Janzer Ein neuer Prager Klassik-Musikpreis ist am Sonntag erstmals vergeben worden. Die Preisträger der Classical Prague Awards sind die Cembalistin Zuzana Růžičková für ihr Lebenswerk, die Hornistin Kateřina Javůrková als „Talent des Jahres“ sowie der britische Dirigent John Eliot Gardiner für die Propagierung tschechischer Musik im Ausland. Die Sieger-Auswahl hatte eine Fachjury getroffen. Die Preise wurden an der Prager Musikhochschule (HAMU) übergeben.