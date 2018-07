Serena Williams möchte zum Fed Cup-Finale gegen Tschechien antreten. Das sagte die 23-malige Grand Slam-Siegerin am Donnerstag nach dem Viertelfinale in Wimbledon. Sie wünsche sich, dass die USA den Fed Cup wieder gewinnen, sagte sie. Zudem habe sie noch nie Tschechien besucht, so Williams.

Das Fed Cup-Finale findet am 10. und 11. November in der Prager O2-Arena statt.