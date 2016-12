Nachrichten Tennis: Sechs Monate Pause für Kvitová nach Messerattacke

22-12-2016 10:41 | Till Janzer

Tennisspielerin Petra Kvitová fällt voraussichtlich für ein halbes Jahr aus, nachdem sie durch einen Einbrecher schwer an der Hand verletzt wurde. Das teilten ihre behandelnden Ärzte am Mittwoch mit. Man würde alles versuchen, damit Kvitovás Hand wieder so werde wie zuvor, sagte Chirurg Radek Kebrle. Es handle sich aber um eine sehr schwere Verletzung. Schon am Dienstag war die zweimalige Wimbledon-Siegerin in einer Spezialklinik im nordböhmischen Vysoké nad Jizerou / Hochstadt an der Iser fast vier Stunden lang operiert worden. Ein Einbrecher hatte Petr Kvitová in ihrer Wohnung im mährischen Prostějov / Proßnitz überfallen und mit einem Messer schwer an ihrer linken Schlaghand verletzt. Die Polizei fahndet mittlerweile öffentlich per Phantombild nach dem Täter.

Den täglichen Nachrichtenüberblick finden Sie ab ca. 20:00 Uhr hier.

Tschechien schließt Jahr mit weniger Schulden ab 22-12-2016 17:50 | Strahinja Bućan Mit rund 60 Milliarden Kronen (2,2 Milliarden Euro) Schulden weniger steht Tschechien am Ende des Jahres bei seinen Gläubigern in der Kreide. Dies geht aus den Bilanzen des Finanzministeriums hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Insgesamt ist Tschechien mit 1,613 Billionen Kronen (60 Milliarden Euro) verschuldet. Das macht 34,3 Prozent des BIP, also um mehr als zwei Prozentpunkte weniger, als noch im vergangenen Jahr.

ČEZ übernimmt Windparks in Deutschland 22-12-2016 17:35 | Strahinja Bućan Der tschechische Energieriese ČEZ investiert verstärkt in Deutschland. Das Unternehmen hat nun den Kauf von weiteren acht Windparks mit insgesamt 35 Turbinen und einer Gesamtleistung von 85,25 Megawatt. Alle Objekte befinden sich in Norddeutschland und sind bereits seit einiger Zeit in Betrieb. Auf den deutschen Markt ist ČEZ Anfang Dezember vorgestoßen. Das teilstaatliche Energieunternehmen betreibt Windkraftanlagen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Hessen.

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen mutmaßliches IS-Mitglied aus Tschechien 22-12-2016 14:50 | Strahinja Bućan Gegen den bisher einzigen Tschechen, der sich der Terrormiliz Islamischer Staat anschließen wollte, hat die Staatsanwaltschaft in Pilsen Anklage erhoben. Jan S., wie der junge Mann in Ermittlerkreisen genannt wird, wurde im Februar dieses Jahres in Istanbul verhaftet. Von dort aus wollte er weiter nach Syrien reisen und sich mutmaßlich der Dschihadistenmiliz anschließen. Ihm droht nun wegen Unterstützung einer terroristischen Organisation eine lebenslange Haftstrafe.

Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds unterstützt 169 neue Projekte 22-12-2016 14:31 | Strahinja Bućan Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds hat am Mittwoch in Prag grünes Licht gegeben für die Förderung von weiteren 169 deutsch-tschechischen Projekten. Der Verwaltungsrat bewilligte dafür Fördermittel in Höhe von knapp 1,3 Millionen Euro. Besonders viele Projektvorhaben kamen diesmal aus dem Kulturbereich. Dies vor allem dank einer Sonderausschreibung im Rahmen des „Deutsch-tschechischen Kulturfrühlings“ anlässlich des 20. Jahrestages der Deutsch-Tschechischen Erklärung vom 21. Januar 1997. Des Weiteren werden zahlreiche Projekte im Bereich Denkmalschutz gefördert.

Das Wetter am Freitag, 23. Dezember 22-12-2016 14:30 | Strahinja Bućan Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend trüb, örtlich muss auch mit überfrierender Nässe und Regen gerechnet werden. Insgesamt wird es etwas wärmer. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 1 bis 5 Grad Celsius.

Nationalbank setzt Interventionspolitik fort 22-12-2016 14:00 | Strahinja Bućan Auch im kommenden Jahr wird die tschechische Nationalbank ihre Deviseninterventionen fortsetzen. Dies bestätigte der Bankrat nach seiner Sitzung am Donnerstag. Ziel soll es sein, den Kurs der Krone auch weiterhin bei 27 Kronen für einen Euro zu halten. Die Interventionen sollen voraussichtlich Mitte 2017 enden, insofern es die wirtschaftlichen und politischen Umstände zulassen.

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen bleiben bis 2. Januar 22-12-2016 12:59 | Strahinja Bućan Bis mindestens 2. Januar werden in Tschechien strengere Sicherheitsmaßnahmen gelten. Dies bestätigte Innenminister Milan Chovanec (Sozialdemokraten) vor Journalisten. Die Maßnahmen wurden als Reaktion auf den Terroranschlag in Berlin am Montag eingeführt. Die Polizeikräfte in den Innenstädten und an den Grenzen wurden aufgestockt und Weihnachtsmärkte wurden mit Betonblöcken gesichert. Auch wurde die Polizeipräsenz an Infrastrukturobjekten und anderen hochfrequentierten Orten erhöht.

Umfrage: Sozialdemokraten holen auf, Ano weiter spitze 22-12-2016 12:52 | Strahinja Bućan Wären noch diesen Monat Parlamentswahlen in Tschechien, würde klar die Partei Ano von Finanzminister Andrej Babiš stärkste Kraft werden. Dies ergibt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Stem. Mit 29,7 Prozent liegt Ano weit vor den Sozialdemokraten von Premier Bohuslav Sobotka. Diese verbesserten sich aber im Monatsvergleich auf 16,3 Prozent. Mit 13,5 Prozent würden die Kommunisten die drittstärkste Partei werden. Um den Einzug ins Abgeordnetenhaus müsste die konservative Top 09 von Ex-Finanzminister Miroslav Kalousek bangen, sie liegt in der Wählergunst bei 5,2 Prozent.

Mehrere Hundert Postangestellte streiken 22-12-2016 11:56 | Strahinja Bućan Einige Hundert Angestellte der Tschechischen Post haben am Donnerstag gestreikt. Betroffen waren vor allem die zentralen Sortierstellen in Prag, Brno / Brünn, Ústí nad Labem / Aussig an der Elbe und Olomouc / Olmütz, wie das Streikkomitee bekannt gab. Gewerkschafter glauben, dass ursprünglich noch deutlich mehr Angestellte am Arbeitsausstand teilnehmen wollten. In mehreren Hundert Fällen hätten sich aber Beschäftigte beschwert, sie seien von ihren Vorgesetzten unter Druck gesetzt worden, hieß es.



Einige kleinere Gewerkschaftsverbände fordern 2500 Kronen (92 Euro) mehr Lohn im Monat für 2017. Die größeren Gewerkschaften haben sich mit der Unternehmensleitung aber bereits auf eine Lohnsteigerung von rund 550 Kronen (20 Euro) geeinigt. Mit 30.000 Beschäftigten ist die Post der größte Arbeitgeber hierzulande.