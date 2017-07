Die tschechische Tennisspielerin Lucie Šafářová hat in der WTA-Umfrage um den „Shot of the month“ im Juni gesiegt. Die Fans würdigten die Tschechin für ihre Leistung im Spiel im Viertelfinale in Birmingham gegen Darja Gawrilowa aus Australien. Unter den fünf nominierten Spielerinnen in der Umfrage um den „Shot of the month“ waren auch zwei weitere Tschechinnen – Petra Kvitová und Petra Krejsová. Šafářová siegte souverän mit 70 Prozent der Stimmen.