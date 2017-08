Tennis: Plíšková zieht ins Halbfinale des WTA-Turniers ein

Tennisspielerin Karolína Plíšková ist beim WTA-Turnier in Cincinnati ins Halbfinale eingezogen. Die Weltranglisten-Erste bezwang am Freitag die Dänin Caroline Wozniacki in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:4. Im Halbfinale trifft Plíšková auf die Wimbledon-Siegerin Garbiňe Muguruza.

Karolína Plíšková tritt beim Turnier als Titelverteidigerin an. Im Vorjahr besiegte sie in Cincinnati Angelique Kerber aus Deutschland.