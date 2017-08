Tennis: Plíšková verpasst Finale in Cincinnati

Tennisspielerin Karolína Plíšková hat das Finale des WTA-Turniers in Cincinnati verpasst. Am Samstag unterlag sie im Halbfinale Garbiňe Muguruza aus Spanien in zwei Sätzen 3:6 und 2:6.

Der Tschechinn droht nun, ihre Führungposition in der Weltrangliste der Tennis-Damen nach fünf Wochen zu verlieren. Dass passiert, wenn die Rumänin Simona Halep, die bereits ins Finale eingezogen ist, den Turnier in Cincinnti gewinnen würde.