Bei den WTA Tour Championships in Singapur trifft der tschechische Tennisstar Karolína Plíšková in der weißen Gruppe auf die US-Amerikanerin Venus Williams, die Spanierin Garbiñe Muguruza und Jeļena Ostapenko aus Lettland. Die Paarungen wurden am Freitag ausgelost.

Die WTA-Finals im südostasiatischen Stadtstaat Singapur gelten als Abschlussturnier der Saison. Dabei treten die acht besten Spielerinnen des Jahres gegeneinander an.