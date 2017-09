Tennis: Plíšková sichert sich Platz für WTA-Finals in Singapur

Karolína Plíšková hat sich ihren Platz für die WTA-Finals in Singapur gesichert. Sie wird zum zweiten Mal in der Folge an den WTA-Finals teilnehmen. Neben der Tschechin sicherten sich auch Jelena Switolina aus der Ukraine, Simona Halep aus Rumänien, Venus Williams aus den USA und die Weltranglistenerste Garbiñe Muguruza aus Spanien ihre Plätze in Singapur. Damit sind fünf der acht Plätze für den WTA-Saisonabschluss vergeben.

Im Doppel sicherten sich bereits am Montag Lucie Hradecká und Kateřina Siniaková ihren Platz in Singapur. Eine gute Chance an den WTA-Finals im Doppel teilzunehmen, haben auch Květa Peschke und Andrea Hlaváčková. Eine theoretische Hoffnung haben immer noch Lucie Šafářová und Barbora Strýcová.