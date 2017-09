Tennispielerin Karolína Plíšková unterlag am Mittwoch im Viertelfinale bei den US Open Coco Vandeweghe aus den USA mit 6:7 und 3:6. Nach dem Viertelfinal-Aus wird die Tschechin am kommenden Montag die Weltranglistenführung an Garbiñe Muguruza aus Spanien verlieren.

Muguruza scheiterte im Achtelfinale der US Open an einer weiteren Tschechin Petra Kvitová.