Tennisspielerin Karolína Plíšková hat beim Turnier in Toronto die Russin Anastasia Pawljutschenkowa mit 6:3 und 6:3 geschlagen. Die 25-jährige Tschechin, die am 17. Juli die Führung in der Weltrangliste übernahm, hat zum ersten Mal bei einem Turnier ihre Top-Position verteidigt. Im Achtelfinale trifft Plíšková nun auf Naomi Ósaka aus Japan. Die Runde der besten Sechzehn hat auch Lucie Šafářová erreicht. Sie setzte sich gegen die Slowakin Dominika Cibulková mit 6:2 und 6:4 durch. Im Achtelfinale trifft die Tschechin auf Jelena Makarowa aus Russland. Mit einem Sieg über Darja Gawrilowa hat auch Barbora Strýcová den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Ihre nächste Gegnerin ist die Rumänin Simona Halep.