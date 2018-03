Tennis: Plíšková im Viertelfinale von Miami, Kvitová ausgeschieden

Die Tschechin Karolína Plíšková hat beim Tennis-Turnier in Miami das Viertelfinale erreicht. In ihrem Achtelfinalmatch gegen die Kasachin Sarina Dijas setzte sich die 26-Jährige am Montag mit 6:2 und 2:1 durch. Bei diesem Stand wurde der zweite Satz wegen einer Verletzung der Gegnerin beendet. In der Runde der besten Acht trifft Plíšková nun auf eine weitere Spielerin, die wie sie bereits die Nummer eins der Weltrangliste war. Es ist die Weißrussin Viktoria Asarenko, die in ihrem Viertelfinale die Polin Agniezska Radwanska klar mit 6:2 und 6:2 bezwang.

Petra Kvitová ist dagegen im Achtelfinale ausgeschieden. Die 28-jährige Tschechin unterlag der Lettin Jelena Ostapenko in zwei Sätzen mit 6:7 und 3:6.