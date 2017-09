Die tschechische Tennisspielerin Karolína Plíšková hat beim Turnier in Wuhan in China das Viertelfinale erreicht. Am Mittwoch setzte sich die 25-jährige Tschechin gegen die Chinesin Qiang Wang mit 6:2 und 6:1 durch. Im Viertelfinale trifft Plíšková auf Ashleigh Barty aus Australien.

Plíšková hat die Chance, wieder die Weltranglistenerste zu werden, falls sie das Turnier in Wuhan gewinnen und die jetzige Weltranglistenerste Garbiñe Muguruza aus Spanien das Halbfinale nicht erreichen würde.