Tennisspielerin Karolína Plíšková hat bei den French Open das Achtelfinale erreicht. In der zweiten Runde besiegte sie am Donnerstag in Paris ihre Landsfrau Lucie Šafářová in drei Sätzen mit 3:6, 6:4 und 6:1. In der ersten Runde hatte Plíšková mit Barbora Krejčíková bereits eine tschechische Qualifikantin besiegt.

Im Achtelfinale trifft die 26-Jährige Spielerin auf Maria Scharapowa aus Russland. Karolína Plíšková ist in Paris an Nummer sechs gesetzt.