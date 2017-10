Bei den WTA Finals in Singapur ist der Tschechin Karolína Plíšková am Sonntag ein großer Wurf gelungen. Die 25-jährige bezwang die favorisierte US-Amerikanerin Venus Williams in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:2.

Die WTA Finals in Singapur gelten als Abschluss-Turnier der Saison im Damentennis. Insgesamt treten dabei die acht besten Spielerinnen des Jahres gegeneinander an. Plíšková tritt zu zweiten Mal in dem südostasiatischen Stadtstaat an.