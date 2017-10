Tennis: Plíšková bei den WTA Finals im Halbfinale

Die tschechische Tennisspielerin Karolína Plíšková hat sich bei den WTA Finals in Singapur als erste Teilnehmerin für das Halbfinale qualifiziert. Die Weltranglistendritte besiegte am Dienstag in der Weißen Gruppe die Wimbledonsiegerin Garbińe Muguruza in 1:02 Stunden ungefährdet mit 6:2, 6:2.

Für Plíšková war es der siebte Sieg im neunten Aufeinandertreffen mit der Spanierin. In ihrer ersten Partie in Singapur hatte Plíšková bereits die French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland bezwungen.