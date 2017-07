Am ersten Tag des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon haben sich am Montag drei Tennisspielerinnen und zwei Tennisspieler aus Tschechien für die zweite Runde qualifiziert. Zu den Damen, die ihr Auftaktmatch gewonnen haben, gehörte auch die zweifache Wimbledonsiegerin Petra Kvitová. In einer umkämpften Partie bezwang sie die Schwedin Johanna Larsson in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:4. „Wieder auf den Rasen von Wimbledon zurückzukehren war für mich eine ungeheure Motivation, und ich bin unglaublich glücklich, dass ich noch dazu gewonnen habe“, sagte die 27-Jährige nach dem Match. Hintergrund für ihre außerordentliche Freude ist die offenbar völlig ausgeheilte Handverletzung, die ihr in ihrer Wohnung durch einen Einbrecher mit dem Messer zugefügt wurde. Der Überfall geschah im Dezember, danach musste Kvitová eine fast halbjährige Verletzungspause einlegen. Das Duell mit Larsson war erst ihr achtes Match nach der Pause, sieben davon hat Kvitová gewonnen.

In der zweiten Runde sind außerdem Kristýna Plíšková, Barbora Strýcová, Lukáš Rosol und Jiří Veselý. Am Dienstag greift auch die beste Tschechin, die Weltranglisten-Dritte Karolína Plíšková, in das Geschehen von Wimbledon ein.