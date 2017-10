Tennis: Neuer Trainer von Plíšková steht fest

In Zukunft wird die Australierin Rennae Stubbs den tschechischen Tennis-Star Karolína Plíšková betreuen. Dies gab das Management der 25-jährigen am Dienstag bekannt. Die mehrmalige Grand-Slam-Siegerin Stubbs wird Plíšková nun auf die Finals der World Tour in Singapur vorbereiten.

Im September hatte Karolína Plíšková überraschend die Trennung von ihrem bisherigen Trainer David Kotyza bekanntgegeben. Die ehemalige Nummer eins der WTA-Weltrangliste wurde damals von der Spanierin Garbiñe Muguruza vom Thron gestürzt.