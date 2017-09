Tennis: Neu geschaffener Laver Cup startet in Prag

In Prag wurden am Donnerstag die Ansetzungen für den neu geschaffenen Laver Cup veröffentlicht. Eröffnet wird das Duell zwischen dem Team Europa unter Kapitän Björn Borg und der Weltauswahl mit John McEnroe mit der Partie zwischen Marin Cilic und Frances Tiafoe am Freitag um 13.00 Uhr. Das Team Europa besteht aus Zverev (Hamburg), Nadal (Spanien), Berdych (Tschechien), Cilic (Kroatien), Thiem (Österreich) und Roger Federer (Schweiz). Für die Weltauswahl treten Sock, Isner, Tiafoe, Sam Querrey (alle USA), Kyrgios (Australien) und Shapovalov an.

Von Freitag bis Sonntag messen sich in Prag sechs Top-Spieler aus Europa mit sechs Spielern aus dem Rest der Welt. Als Vorbild des Laver Cups dient der Ryder Cup im Golf. Der Wettbewerb ist nach Australiens legendärem Tennisspieler Rod Laver benannt.