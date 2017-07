Die tschechische Tennisspielerin Tereza Martincová hat das Finale des WTA-Turniers in Gstaad nicht erreicht. Die 22-jährige Tschechin unterlag am Samstag im Halbfinale Anett Kontaveit aus Estland mit 4:6 und 1:6. Zuvor siegte Martincová über Caroline Garcia aus Frankreich und über Antonia Lottner aus Deutschland. In der Weltrangliste wird sich Martincová nach Gstaad von Rang 140 auf Rang 116 verbessern.