Tennis: Kvitová im Finale in Birmingham

Petra Kvitová hat das Finale beim WTA-Turnier in Birmingham erreicht. Im Halbfinale besiegte die zweimalige Wimbledon-Siegerin am Samstag die Rumänin Mihaela Buzarnescu mit 6:3 und 6:2. Kvitová wird zum fünften Mal in der Saison im Finale eines WTA-Turniers spielen. Sie wird um den 25. Titel in ihrer Sportkarriere kämpfen. Im Final trifft die Tschechin auf die Slowakin Magdaléna Rybáriková. Die Slowakin besiegte im Halbfinale eine weitere Tschechin Barbora Strýcová mit 7:6 und 6:4. Um den Titel im Doppel werden beim Turnier in Palma de Mallorca die Tschechinnen Lucie Šafářová und Barbora Štefková spielen. Die beiden Tennisspielerinnen spielen auf Mallorca zum ersten Mal zusammen. Im Halbfinale besiegten sie das niederländisch-weißrussische Duo Lesley Kerkhove und Lidia Morosowa mit 6:0 und 6:4. Im Finale treffen die Tschechinnen auf Andreja Klepač (Slowenien) und Maria José Martinez (Spanien). Die 31-jährige Šafářová wird im Doppel zum 19. Mal im Finale in ihrer Sportkarriere spielen. Für die 23-jährige Štefková ist es das erste Finale bei einem WTA-Turnier inn ihrer Sportkarriere.