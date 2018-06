Tennis: Kvitová gewinnt Turnier in Birmingham

Die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitová hat ihren Titel beim WTA-Turnier in Birmingham verteidigt. Im Finale besiegte die 28-jährige Tschechin am Sonntag Magdaléna Rybáriková aus der Slowakei mit 4:6, 6:1 und 6:2. Für Kvitová war es der 25. Turniersieg in ihrer Karriere und der fünfte in der laufenden Saison.

Kvitová gewann das siebte Finale der WTA Tour in der Folge. In der laufenden Saison holte sie den Titel in St. Petersburg, in Doha, in Prag und in Madrid. In Wimbledon gehört sie zu den Favoritinnen.