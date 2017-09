Die tschechische Tennisspielerin Petra Kvitová hat das Achtelfinale bei den US Open erreicht. Die zweimalige Wimbledon-Siegerin setzte sich am Freitag in New York in der dritten Runde gegen die Französin Caroline Garcia mit 6:0 und 6:4 durch.

In der dritten Runde spielen noch zwei weitere Tschechinnen. Die Weltranglistenerste Karolína Plíšková trifft am Samstag auf Zhang Shuai aus China. Lucie Šafářová trifft auf Kurumi Nara aus Japan.