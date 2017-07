Tennisspielerin Kateřina Siniaková hat das Finale des WTA-Turniers im schwedischen Båstad erreicht. Im Halbfinale bezwang die 21-jährige Tschechin am Samstag die Französin Caroline Garcia in zwei Sätzen mit 6:2 und 7:5. Siniaková, derzeit die Nummer 56 der Weltrangliste, bestreitet damit das vierte Endspiel in ihrer noch jungen Karriere. Bisher konnte sie eine Trophäe gewinnen, und zwar im Januar beim Turnier in Shenzhen. Zweimal verlor sie das Endspiel, darunter das vorjährige Finale in Båstad. Vor einem Jahr unterlag sie der Deutschen Laura Siegemund, diesmal ist die Dänin Caroline Wozniacki ihre Gegnerin.